Новый вес Усика

Еще осенью 2020 года перед боем с Дереком Чисорой украинец весил 98,4 килограмма. Но уже в 2021 году Усик начал стремительно набирать вес.

Это интересно Это тяжелый бой, – Гвоздик предостерег Усика от поединка с Джошуа

34-летний боксер опубликовал несколько фотографий, где весы под ним показали сперва 101, 102, а затем 103 килограмма. Теперь у Усика новый рекорд – 104,8 килограмма.



Фото instagram.com/usykaa

Также в своем Инстаграме Усик продемонстрировал форму. Украинский боксер продолжает выглядеть мощно.