Новый вес Усика
Еще осенью 2020 года перед боем с Дереком Чисорой украинец весил 98,4 килограмма. Но уже в 2021 году Усик начал стремительно набирать вес.
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34-летний боксер опубликовал несколько фотографий, где весы под ним показали сперва 101, 102, а затем 103 килограмма. Теперь у Усика новый рекорд – 104,8 килограмма.
Фото instagram.com/usykaa
Также в своем Инстаграме Усик продемонстрировал форму. Украинский боксер продолжает выглядеть мощно.
- Александр Усик провел 2 боя в тяжелом весе, где нет весовых ограничений. В 2019 году украинец досрочно победил Чазза Уизерспуна. Осенью 2020 года украинец решением судей одолел Чисору.
- Пока не известно, кто станет следующим соперником Александра. Вероятно, украинец встретится с британцем Джо Джойсом за временный титул чемпиона WBO.