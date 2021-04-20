Новый вес Усика

Еще осенью 2020 года перед боем с Дереком Чисорой украинец весил 98,4 килограмма. Но уже в 2021 году Усик начал стремительно набирать вес.

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34-летний боксер опубликовал несколько фотографий, где весы под ним показали сперва 101, 102, а затем 103 килограмма. Теперь у Усика новый рекорд – 104,8 килограмма.


Фото instagram.com/usykaa

Также в своем Инстаграме Усик продемонстрировал форму. Украинский боксер продолжает выглядеть мощно.

  • Александр Усик провел 2 боя в тяжелом весе, где нет весовых ограничений. В 2019 году украинец досрочно победил Чазза Уизерспуна. Осенью 2020 года украинец решением судей одолел Чисору.
  • Пока не известно, кто станет следующим соперником Александра. Вероятно, украинец встретится с британцем Джо Джойсом за временный титул чемпиона WBO.