Усик всегда весил 98–100 килограммов

В своих соцсетях Усик неоднократно публиковал видео и фото тренировок. Особенно боксер интриговал, когда показывал свой актуальный вес, например, 104 килограмма.

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Текущее состояние Усика прокомментировал тренер Валентин Литвинчук, вернувшийся в команду боксера.

"Мы выкладываем в социальных сетях только определенные движения, накладываем хорошую и интересную музыку. И все это выглядит очень агрессивно, но посмотрите на Сашу. Он выглядит очень упитанным, здоровым, с хорошим цветом лица", – сказал тренер.

Скорее всего, следующим соперником Усика станет чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Литвинчук заверил, что Усик выйдет на бой с обычным весом.

Многие боятся, что Саша стал тяжелым. Друзья, Саша всегда весил 98–100 килограммов. Он в крузервейте гонял десятку. Сейчас он весит 104 килограмма, иногда 105 килограммов в футболке и шортах. Но, поверьте, на поединок он выйдет в своем стандартном весе,

– резюмировал тренер.

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