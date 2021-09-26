Усик вошел в мировую историю бокса, – Ломаченко поздравил украинца с победой над Джошуа

26 сентября 2021 , 13:42
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Источник:

Sky Sports

Александр Усик в ночь с 25 на 26 сентября отобрал все титулы Энтони Джошуа. Василий Ломаченко смотрел за поединком с трибун, а после боя поздравил своего земляка с победой.

"Это было замечательное выступление и исторический бой"

Василий Ломаченко стал одним из тех, кто приехал поддержать Александра Усика в Лондоне. 33-летний боксер прокомментировал триумфальный поединок своего друга.

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Он назвал этот бой с Энтони историческим. Ломаченко остался доволен поединком, который выдал Усик. Василий еще в начале верил, что Александру удастся победить эту мощную "скалу" в виде Джошуа.

Я поздравляю своего друга Александра. Это было замечательное выступление и исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю. Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление,
– сказал Ломаченко.

Интересно! Еще перед топ-боем Ломаченко не исключал, что поединок может завершиться нокаутом. Что едва не произошло. В последнем 12-м раунде Джошуа явно поплыл после комбинации ударов Усика. Только финальный гонг спас британца от еще большего фиаско в противостоянии. Правда, он прозвучал еще за 5 секунд до завершения времени.
  • Александр Усик обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые он отобрал у британского боксера.
  • После поединка Энтони заявил, что реваншу все же быть. Александр же не против второй раз выйти на ринг против боксера из Великобритании, но уже на украинской земле.
Автор: Софія Кулай