Усик вошел в мировую историю бокса, – Ломаченко поздравил украинца с победой над Джошуа

Александр Усик в ночь с 25 на 26 сентября отобрал все титулы Энтони Джошуа. Василий Ломаченко смотрел за поединком с трибун, а после боя поздравил своего земляка с победой.

"Это было замечательное выступление и исторический бой"

Василий Ломаченко стал одним из тех, кто приехал поддержать Александра Усика в Лондоне. 33-летний боксер прокомментировал триумфальный поединок своего друга.

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Он назвал этот бой с Энтони историческим. Ломаченко остался доволен поединком, который выдал Усик. Василий еще в начале верил, что Александру удастся победить эту мощную "скалу" в виде Джошуа.

Я поздравляю своего друга Александра. Это было замечательное выступление и исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю. Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление,

– сказал Ломаченко.