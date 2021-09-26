Сине-желтый кулак Усика отправил на дно Джошуа

Александр Усик в патриотическом стиле вышел на ринг против Энтони Джошуа. На шортах украинца виднелся флаг Украины, а его перчатки и боксерки также были с сине-желтыми элементами.

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Самыми оригинальными были перчатки 34-летнего украинского боксера. На правой руке было написано "Симферополь", а на левой – "Украина". Вот так Усик на весь мир заявил, что оккупированный Симферополь – это Украина.



Усик – Джошуа / Фото twitter.com/MatchroomBoxing



Усик победил Джошуа / Фото Getty Images