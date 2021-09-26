Сине-желтый кулак Усика отправил на дно Джошуа
Александр Усик в патриотическом стиле вышел на ринг против Энтони Джошуа. На шортах украинца виднелся флаг Украины, а его перчатки и боксерки также были с сине-желтыми элементами.
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Самыми оригинальными были перчатки 34-летнего украинского боксера. На правой руке было написано "Симферополь", а на левой – "Украина". Вот так Усик на весь мир заявил, что оккупированный Симферополь – это Украина.
- Именно эти патриотические перчатки помогли Александру победить мощного Энтони Джошуа. Украинец провел яркий 12-раундовый поединок, едва не положил британца в нокаут и одержал победу по единогласному решению судей. Лишь сигнал о завершении боя спас британца от нокаута. Интересно, что гонг прозвучал еще за несколько секунд до завершения времени.
- Боксер из Украины со слезами на глазах услышал решение рефери, а после станцевал прямо на ринге гопак.
- Если Джошуа захочет реванш, то Усик будет стоять на том, чтобы второй бой провести уже в Украине.
Усик – Джошуа / Фото twitter.com/MatchroomBoxing
Усик победил Джошуа / Фото Getty Images