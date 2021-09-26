"Це був чудовий виступ та історичний бій"

Василь Ломаченко став одним із тих, хто приїхав підтримати Олександра Усика у Лондоні. 33-річний боксер прокоментував тріумфальний поєдинок свого друга.

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Він назвав цей бій з Ентоні історичним. Ломаченко залишився задоволений поєдинком, який видав Усик. Василь ще спочатку вірив, що Олександру вдасться перемогти цю потужну "скелю" у вигляді Джошуа.

Я вітаю свого друга Олександра. Це був чудовий виступ та історичний бій. Тепер для мене він увійшов у велику історію боксу і в світову історію. Безумовно, я вірив, що він може це зробити в суперважкій вазі. Це був відмінний виступ,

– сказав Ломаченко.

Цікаво! Ще перед топ-боєм Ломаченко не виключав, що поєдинок може завершитись нокаутом. Що мало не сталось. В останньому 12-му раунді Джошуа явно поплив після комбінації ударів Усика. Лише фінальний гонг врятував британця від ще більшого фіаско у протистоянні. Щоправда, він пролунав ще за 5 секунд до завершення часу.