"Это было замечательное выступление и исторический бой"

Василий Ломаченко стал одним из тех, кто приехал поддержать Александра Усика в Лондоне. 33-летний боксер прокомментировал триумфальный поединок своего друга.

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Он назвал этот бой с Энтони историческим. Ломаченко остался доволен поединком, который выдал Усик. Василий еще в начале верил, что Александру удастся победить эту мощную "скалу" в виде Джошуа.

Я поздравляю своего друга Александра. Это было замечательное выступление и исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю. Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление,

– сказал Ломаченко.

Интересно! Еще перед топ-боем Ломаченко не исключал, что поединок может завершиться нокаутом. Что едва не произошло. В последнем 12-м раунде Джошуа явно поплыл после комбинации ударов Усика. Только финальный гонг спас британца от еще большего фиаско в противостоянии. Правда, он прозвучал еще за 5 секунд до завершения времени.