"Безусловно, нокаут возможен, но не знаю"

Василий Ломаченко поделился ожиданиями перед боем Усика и Джошуа. 33-летний украинский боксер ждет интересный поединок в Лондоне.

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Для Василия этот бой будет историческим. Украинец колеблется и не прогнозирует, как завершится противостояние на стадионе "Тоттенхэм". На ринг выйдут два технических боксера.

Ломаченко-младший назвал британца большой звездой бокса. Усик же стремится объединить титулы и остаться чемпионом в этой весовой категории. Друг Александра не исключает, что бой может завершиться нокаутом, но Василий не знает, кто нокаутирует соперника. Он прогнозирует, что поединок может длиться все 12 раундов.

Ожидаю ли я нокаута? Никто не знает, возможно. Это бокс, поэтому я его и люблю. Безусловно, нокаут возможен, но не знаю. Знаете что? У них есть огромный любительский опыт. Я думаю, что бой пройдет все 12 раундов, но, возможно, произойдет остановка,

– заявил Ломаченко.

На кону будут стоять титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF в тяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Боксерам осталось принять участие в традиционном взвешивании накануне боя, после чего состоится финальная дуэль взглядов.

В случае, если Энтони потерпит поражение, то британец будет иметь шанс на реванш. А вот такой возможности у украинца не будет. Поэтому Усику нужно побеждать уже в первом своем поединке.

Отметим, что в конце 2021 года Ломаченко снова выйдет на ринг. Василий проведет бой с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в США.

Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24