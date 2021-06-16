Усик сорвет куш: украинец проведет с Джошуа два боя

Переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) продолжаются.
Британский журналист Майкл Бенсон сообщил, что пообщался с главой Matchroom Boxing Эдди Хирном и тот рассказал ему о двух важных пунктах контракта на бой Энтони Джошуа и Александра Усика.
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По словам Хирна, в случае победы украинца боксеры проведут реванш. Это редкая практика в мировом боксе для обязательной защиты титула.
Также, в случае поражения Усика, украинцы позволят Эдди Хирну провести еще один его бой в Британии. Это связано с тем, что популярность Александра на королевских островах растет, а после боя с Энтони она взлетит.
Что еще известно о бое Джошуа – Усик
- Джошуа и Усик предыдущие бои провели в конце 2020 года. Сначала Усик вышел на ринг в октябре и победил Дерека Чисору.
- Зато Джошуа в декабре нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы.
- Усик получил возможность встретиться с Джошуа благодаря тому, что Деонтей Уайлдер выиграл суд против Тайсона Фьюри. Чемпиона WBC обязали провести бой с Уайлдером.
- Поэтому Фьюри и Джошуа не могут встретиться в следующем поединке. Поединок Уайлдер – Фьюри пройдет 24 июля.