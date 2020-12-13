В ночь с 12 на 13 декабря британский боксер Энтони Джошуа победил нокаутом болгарина Кубрата Пулева и отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Поединок проходил в Лондоне на "О2 Арене" и был завершен в 9 раунде, пишет 24 канал.

Начало боя выдалось достаточно спокойным. Боксеры не форсировали события и пытались подловить друг друга на ошибке. В третьем раунде Джошуа активизировался и дважды отправил Пулева в нокдаун, от досрочного завершения боя болгарина спас гонг.

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Пулев, понимая, что ничего не может противопоставить британцу, начал действовать грязно – бить соперника по затылку и после гонга. С 4-го по 7-й раунд Джошуа продолжал владеть инициативой, но Пулев продолжал бороться.

В восьмом раунде болгарин неожиданно перехватил инициативу и провел несколько мощных ударов. Впрочем, перелом в бою не произошел.

В девятом раунде Джошуа отправил оппонента в нокдаун, а после возобновления боя нокаутировал его.

Джошуа – Пулев: итоги

31-летний Джошуа получил 24-ю победу (22 – нокаутом) в профессионалах при одном поражении.

39-летний Пулев проиграл второй бой. Также в его активе 28 побед (14 – нокаутом).

Следующий бой Джошуа обязан провести против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO.

Джошуа – Пулев: видео нокаута