Британський журналіст Майкл Бенсон повідомив, що поспілкувався з главою Matchroom Boxing Едді Хірном і той розповів йому про два важливих пункти контракту на бій Ентоні Джошуа і Олександра Усика.
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За словами Хірна, в разі перемоги українця боксери проведуть реванш. Це рідкісна практика в світовому боксі для обов'язкових захистів титулу.
Також, в разі поразки Усика, українці дозволять Едді Хірну провести ще один його бій в Британії. Це пов'язано з тим, що популярність Олександра на королівських островах зростає, а після бою з Ентоні вона злетить.
Що ще відомо про бій Джошуа – Усик
- Джошуа та Усик попередні бої провели наприкінці 2020 року. Спершу Усик вийшов у ринг у жовтні та переміг Дерека Чісору.
- Натомість Джошуа в грудні нокаутував Кубрата Пулєва та захистив титули.
- Усик отримав можливість зустрітися з Джошуа завдяки тому, що Деонтей Уайлдер виграв суд проти Тайсона Ф'юрі. Чемпіона WBC зобов'язали провести бій з Уайлдером.
- Тому Ф'юрі та Джошуа не можуть зустрітися у наступному поєдинку. Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі пройде 24 липня.