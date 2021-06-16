Британский журналист Майкл Бенсон сообщил, что пообщался с главой Matchroom Boxing Эдди Хирном и тот рассказал ему о двух важных пунктах контракта на бой Энтони Джошуа и Александра Усика.

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По словам Хирна, в случае победы украинца боксеры проведут реванш. Это редкая практика в мировом боксе для обязательной защиты титула.

Также, в случае поражения Усика, украинцы позволят Эдди Хирну провести еще один его бой в Британии. Это связано с тем, что популярность Александра на королевских островах растет, а после боя с Энтони она взлетит.

Что еще известно о бое Джошуа – Усик