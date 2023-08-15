Александр Усик завершает свою подготовку к титульному бою против Даниэля Дюбуа. Меньше чем через 2 недели украинский боксер будет защищать свои титулы на "Tarczyński Arena" во Вроцлаве.

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Постоянно на связи с военными

В преддверии большого события украинец пообщался с польской прессой. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе (20-0, 13 КО) ответил на вопросы о войне и рассказал о своих отношениях с украинскими воинами.

Каждый день я общаюсь со своими друзьями, со своими знакомыми, находящимися на фронте, на первой линии. Кто в госпитале, кто дома, и я с ними общаюсь. Мотивируем друг друга, так что это (бой против Даниэля Дюбуа – 24 Канал ) будет таким положительным настроем для ребят, для бойцов. Я езжу к ним, общаюсь и живу с ними,

– сказал Усик.

Напомним, что 26 августа Александр проведет свой следующий бой, в котором будет защищать титулы против британца Даниэля Дюбуа. В андеркарде вечера бокса в ринг выйдут и другие украинцы.

В частности, титульный бой проведет чемпион WBO International Денис Беринчик против шведа Энтони Игита. Еще одним поединком, который нельзя пропустить болельщикам бокса, станет бой Дмитрия Митрофанова с британцем Хамзой Ширазом, оба боксера до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге

Эти бои и ряд поединков андеркарда состоятся в Польше, а в Украине события вечера бокса в полном объеме можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, являющимся эксклюзивным транслятором.

Отметим. Ранее промоутер Усика анонсировал следующий бой украинца, в котором соперником должен стать Тайсон Фьюри. Если же этого не произойдет, то накануне определился обязательный претендент на бой за пояс IBF. Филипп Хргович должен выйти в ринг против победителя пары Усик – Дюбуа.