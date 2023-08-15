Олександр Усик завершує свою підготовку до титульного бою проти Даніеля Дюбуа. Менше, ніж через 2 тижні український боксер буде захищати свої титули на "Tarczyński Arena" у Вроцлаві.

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Напередодні великої події українець поспілкувався із польською пресою. Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі (20-0, 13 КО) відповів на питання про війну та розповів про свої відносини з українськими воїнами.

Кожного дня я спілкуюся зі своїми друзями, зі своїми знайомими, які перебувають на фронті, на першій лінії. Хтось в госпіталі, хтось вдома, і я з ними спілкуюсь. Мотивуємо один одного, то ж це (бій проти Даніеля Дюбуа – 24 Канал) буде таким позитивним настроєм для хлопців, для бійців. Я їжджу до них, спілкуюсь та живу з ними,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що 26 серпня Олександр проведе свій наступний бій, у якому захищатиме титули проти британця Даніеля Дюбуа. В андеркарді вечора боксу також у ринг вийдуть й інші українці.

Зокрема, титульний бій проведе чемпіон WBO International Денис Берінчик проти шведа Ентоні Їгіта. Ще одним поєдинком, який не можна пропустити вболівальникам боксу стане бій Дмитра Митрофанова з британцем Хамзою Ширазом, обидва боксери досі не програвали на професійному ринзі.

Ці бої та ряд інших поєдинків андеркарду відбудуться у Польщі, а в Україні події вечора боксу у повному обсязі можна буде подивитися на медіасервісі Megogo, який є ексклюзивним транслятором.

Зазначимо. Раніше промоутер Усика анонсував наступний бій українця, у якому суперником має стати Тайсон Ф'юрі. Якщо ж цього не станеться, то напередодні визначився обов'язковий претендент на бій за пояс IBF. Філіп Хргович має вийти у ринг проти переможця пари Усик – Дюбуа.