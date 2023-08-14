Следующий соперник Усика

На выходных хорватский боксер Филипп Хргович одолел Демси Маккина техническим нокаутом в 12-м раунде. Это позволило балканцу защитить звание обязательного соискателя на чемпионский пояс IBF.

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Его обладателем является Александр Усик, получивший титул в боях против Энтони Джошуа вместе с поясами WBA и WBO. Впрочем, 26 августа украинца ждет защита первого трофея.

Усика ждет бой против британца Даниэля Дюбуа, который является претендентом на пояс WBA. Промоутер Хрговича Эдди Хирн сообщил, что после этого поединка именно Филипп станет обязательным соперником для победителя пары Усик – Дюбуа.

Будем настаивать на том, чтобы Хргович сражался дальше титула. Это было самым главным в его последнем бою против Маккина. Это сражение было ради этого. И также IBF подтвердила, что после поединка Усик – Дюбуа они сразу же назначат обязательную защиту против Хрговича. Поэтому он будет биться следующим против победителя,

– отметил Эдди Хирн.

Хргович уже потребовал бой против Усика

Команда Хрговича еще в январе требовала сражения против Усика по линии IBF. Хорват стал обязательным претендентом после победы над Чжаном Чжиллеем в августе 2022-го.

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Впрочем, тогда IBF разрешила Александру отказаться от защиты, поскольку команда украинца вела переговоры с Тайсоном Фьюри о бою за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.

Теперь же Усику в случае победы над Дюбуа придется либо сразиться с Хрговичем, либо остаться без звания чемпиона IBF. Напомним, что 31-летний хорват провел 16 боев в профессиональной карьере, все из них выиграл (13 – нокаутом).