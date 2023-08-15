На "Tarczyński Arena" украинский чемпион в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF будет защищать свои титулы. В Польше у Усика точно будет мощная поддержка от земляков и наших польских друзей, ведь большинство билетов уже реализовано.

Читайте также И это не Тайсон Фьюри: стал известен следующий соперник Усика в случае победы над Дюбуа

Усик ответил на самоуверенное заявление промоутера соперника

Александр Усик (20-0, 13 КО) отреагировал на слова промоутера Даниэля Дюбуа. Фрэнк Уоррен накануне заявил, что британец нокаутирует украинца.

Смотрите, я об этом говорил. Дяде Уоррену надо что-то говорить, чтобы люди ему верили. Если он не будет говорить, то люди поймут, что что-то не происходит. Ему нужно в любом случае что-то говорить, и он говорит. Так что слова – вода. Необходимые действия, нужно делать,

– сказал Усик.

Также Александр рассказал, что думает о предстоящий бой Тайсона Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.

"Фигня. Ничего не думаю об этом бое. Это невероятная афера. Ничего не думаю об этом, о "Жадном пузе" тоже. Мне безразлично. Хотелось бы, конечно, побоксировать с Фьюри. Но мне кажется, что он немножечко боится", – сказал украинский боксер.

Отметим. Следующим соперником Александра Усика может стать Филипп Хргович. Хорватский боксер в последнем бою одержал победу техническим нокаутом над Демси Маккеном и стал обязательным соперником для победителя пары Усик – Дюбуа по линии IBF.