Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, надеется организовать бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Шансы наконец-то увидеть поединок лучших боксеров "королевского" дивизиона достаточно высоки.

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Красюк: Бой Усика с Фьюри будет следующим

По мнению Красюка, его клиент и "Цыганский король" поспорят за звание абсолюта уже в следующем поединке. Однако Фьюри должен выполнить одно условие.

"Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с Нганну, то поединок Усик – Фьюри мы будем отрабатывать следующим", – сказал Красюк.

К слову. По неофициальным данным, "Жадное пузо" за "цирковое шоу" с Нганну получит 50 миллионов долларов. А экс-чемпион UFC – 30 миллионов.

Еще одним аргументом в пользу столь ожидаемого мегафайта стало подписание Усиком контракта с саудовской промоутерской компанией. Это соглашение было подписано именно ради одного поединка – с Тайсоном Фьюри.

Когда ждать бой Усик – Фьюри