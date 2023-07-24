Дмитрий Митрофанов, являющийся чемпионом WBO Oriental, проведет бой против британца Хамзы Шираза. На кону будет титул WBC Silver в среднем весе, которым владеет Шираз. Это сражение состоится в андеркарте боя Усик – Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.

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Следует отметить, что Митрофанов и Шираз пока идут без поражений на профессиональном ринге. Украинец провел 14 боев, в 13 из которых одержал победу и еще раз бой закончился вничью. В Шираза 17 побед в 17 боях, 13 из которых – досрочно.

Предыдущий свой бой Митрофанов провел 15 апреля 2023 года. В бою против венесуэльца Хуана Карлоса Родригеса он защитил свой чемпионский титул. Украинец одержал победу единогласным решением судей и в третий раз защитил титул. До этого Митрофанов не боксировал полтора года.

Митрофанов – не единственный украинец, который выступит в андеркаде боя Усик – Дюбуа. Чемпион WBO International Денис Беринчик выйдет в ринг против боксера из Швеции Энтони Игита. Это будет вторая встреча Дениса Беринчика с Энтони Игитом, правда впервые среди профессионалов. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Игит в непростом поединке уступил Денису в 1/8 финала. Напомним, тогда Беринчик завоевал серебро в категории до 64 кг.