Обидчик Энтони Джошуа обратил внимание на неактивную публичную жизнь Ломаченко. Василий практически не дает интервью и не публикует свои фото в соцсетях.

Интересно Он боится, – Ломаченко пролил свет на тему возможного реванша против Хэйни

Усик: И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины

За это Ломаченко постоянно зашкваривается публикациями в инстаграмме с УПЦ МП и одами в сторону московских попов. Из-за чего он потерял доверие и поддержку украинского народа, который называет боксера не Василием, а "Василием", а все из-за его пророссийских религиозных взглядов.

Однако даже на этом фоне Усик отметил, что в первый же день Василий сменил бокс ради защиты Украины. Ломаченко даже отказался от мечты всей жизни – боя за абсолют против тогдашнего чемпиона мира Джорджа Камбососа, уже в своем первом бою потерявшего чемпионские пояса.

Усик уверен, что Ломаченко, как и он без раздумий, будет защищать Украину от врага.

И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего. Ежедневно есть жертвы, кто погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага. В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать,

– заявил Усик.

Напомним, что в ночь с 20-го на 21 мая Ломаченко проиграл Девину Хейни в бою за абсолют. Украинец второй раз не воспользовался шансом стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Хотя судейские записки выглядели очень странно – единогласная победа американца, когда все рефери являются его земляками.

Да и многие уверены, что победу одержал Ломаченко, а не действующий абсолютный чемпион. Зрители арены "MGM Grand" освистали решения судей. Об этом заявлял также и глава Top Rank Боб Арум, и менеджер боксер из Украины Эгис Климас, и сам Василий.

Украинская команда даже оспаривала решение и направила соответствующие письма во все боксерские ассоциации. Ломаченко же заявил, что реванша не будет, ведь Девин просто боится во второй раз выйти на ринг против него.