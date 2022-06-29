Усик провел благотворительный вечер в Лондоне в поддержку пострадавших от войны украинцев

Александр Усик использует время для подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер посетил благотворительный вечер в поддержку его родной страны.

Мероприятие в поддержку Украины

Благотворительный ужин состоялся в ресторане City Social в Лондоне. Организация мероприятия состоялась при поддержке BGV Charity Fund и Посольства Украины в Великобритании.

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Александр Усик приобщился к организации этого события. Украинский боксер подписал несколько лотов, которые будут в розыгрыше. На фото можно увидеть боксерские перчатки и футболку сборной Англии. Все вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.



Усик организовал благотворительный ужин / Фото из телеграмм-канала украинского боксера

Телеграмм-канал украинского боксера опубликовал несколько фотографий с благотворительного мероприятия. В публикации выразили благодарность организаторам и всем, кто продолжает поддерживать украинский народ.



Лоты от Усика / Фото из телеграмм-канала украинского боксера

Пока неизвестно, сколько удалось собрать средств на благотворительном вечере. Как только организаторы обнародуют точную сумму, ее сразу сообщат на телеграмм-канале Усика.

Усик возвращается на ринг, чтобы "завалить" Джошуа

Недавно сторону официально подписали контракт о реванше. 20 августа в Саудовской Аравии Усик и Джошуа возвратились на ринг. Энтони попытается взять реванш, а Александр сделает все, чтобы защитить чемпионские пояса.

Благодаря второму поединку, украинский боксер попытается собрать средства для своей страны.

У Джошуа есть дополнительное время, чтобы подготовиться к реваншу, ведь бой анонсировали на июль, но потом перенесли. Британец тренируется под руководством топового наставника Роберта Гарсии, уже отметившего прочность Усика. Тренер заявил, что они будут готовы ко всему, что предложит соперник из Украины.

Боксеры уже провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Для съемки промо бойцы впервые вышли на ринг после сентября 2021 года. Видеоролик был снят в уличном стиле.

Энтони выразил слова поддержки украинскому народу. Он верит в победу Украины в войне с Россией.

Британский боксер называет себя королем камбэков. Джошуа заявил, что если он вернет чемпионские пояса, то станет легендой бокса.

Реванш Усик – Джошуа: прогноз от Favbet

Букмекеры отдают победу Александру Усику – 1,57. В то, что Энтони Джошуа удастся взять реванш, верят чуть меньше – 2,76.

Скорее всего, но боксеры проведут все 12 раундов, а победителя определят судьи. По судейским запискам победы получит украинец – 2,30. На досрочную победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 3,50, а на такой же успех, но Джошуа – 3,80.

Если украинскому удастся оформить досрочную победу, то сделает он это в период 7 – 9 раундов – 8,50.