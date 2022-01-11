Арреола: Нравится, как Усик проводит бои

Американец считает, что Усик победит Джошуа в следующем поединке. Арреола подчеркнул, что ему нравится, как украинец работает на ринге.

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Думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится он. Мне нравится, как Усик проводит бои. Он хорошо бьется. Усик стал больше, но его все еще считают мелким боксером,

– отметил Арреола.

Также боксер поделился ожиданиями по поводу предстоящего реванша Усик – Джошуа.

"Это должно быть веселое сражение. Джошуа мне кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить", – добавил Крис.

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