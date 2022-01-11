Арреола: Нравится, как Усик проводит бои
Американец считает, что Усик победит Джошуа в следующем поединке. Арреола подчеркнул, что ему нравится, как украинец работает на ринге.
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Думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится он. Мне нравится, как Усик проводит бои. Он хорошо бьется. Усик стал больше, но его все еще считают мелким боксером,
– отметил Арреола.
Также боксер поделился ожиданиями по поводу предстоящего реванша Усик – Джошуа.
"Это должно быть веселое сражение. Джошуа мне кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить", – добавил Крис.
Усик отобрал титулы у Джошуа
- В сентябре 2021 года Усик сенсационно победил британца. Судьи единогласно отдали победу украинцу
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может пройти уже в апреле.
- Также, по словам промоутера, вряд ли боксеры встретятся в Украине, скорее всего, Усик вторично сразится на глазах фанатов Джошуа.