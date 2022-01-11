Арреола: Подобається, як Усик проводить бої

Американець вважає, що Усик переможе Джошуа у наступному двобої. Арреола наголосив, що йому подобається, як українець працює на ринзі.

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Думаю, що Усик переможе у реванші. Мені він подобається. Мені подобається, як Усик проводить бої. Він грамотно б'ється. Усик став більшим, але його все ще вважають дрібним боксером,

– зазначив Арреола.

Також боксер поділився очікуваннями щодо майбутнього реваншу Усик – Джошуа.

"Це має бути веселий бій. Джошуа мені здається людиною, яка боїться ударів. Він боїться знову пропустити", – додав Кріс.

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