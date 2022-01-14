Усик – отличный боец, но он не победит Фьюри, – лучшая боксерша мира не верит в украинца
14 января 2022 , 09:44Читати новину українською
Источник:твиттер Кларесса Шилдс
Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларесса Шилдс (11-1, 2 KO) сообщила, что ей нравится манера бокса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 KO).
Несмотря на это, американка уверена, что украинец не сможет выиграть в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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"Хм, мне нравится Александр Усик как чемпион. Он отличный боец! Но несмотря на сказанное, он не победит Тайсона Фьюри. У британца есть не только навыки, у этого парня также есть дух! Нельзя купить это дерьмо", – написала она.
Усик и Фьюри могут провести бой: что известно
- На двоих боксеры удерживают все четыре чемпионских пояса в тяжелом весе. Усик стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, когда 25 сентября 2021 года одолел Энтони Джошуа.
- Фьюри уже почти два года владеет титулом WBC, который отобрал у Деонтея Уайлдера. Осенью Тайсон защитил пояс, нокаутировав все того же Уайлдера.
- Украинец и британец могут определить первого в истории абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Но обоим боксерам нужно выиграть промежуточные бои. Усика ждет реванш против Энтони Джошуа, а Фьюри – защита пояса против Диллиана Уайта.
- Потенциальный бой Усика с Фьюри вошел в рейтинг самых ожидаемых по версии американского канала ESPN и британского портала TalkSport.