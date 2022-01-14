Несмотря на это, американка уверена, что украинец не сможет выиграть в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

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"Хм, мне нравится Александр Усик как чемпион. Он отличный боец! Но несмотря на сказанное, он не победит Тайсона Фьюри. У британца есть не только навыки, у этого парня также есть дух! Нельзя купить это дерьмо", – написала она.

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