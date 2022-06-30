Россия пытается убить нас всех, – Усик о подлых преступлениях оккупантов
Источник:JOE
Непобедимый Александр Усик 29 июня встретился с Энтони Джошуа в Лондоне. Боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.
Усик: В Украине сейчас горячо
В Лондоне журналистов интересовала не только подготовка Александру к бою против Джошуа, многие вопросы касались полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Усик еще раз пытается достучаться до мира, подчеркнув преступления российских оккупантов.
Варте уваги Усик та Джошуа зустрілися на дуелі поглядів у Лондоні: потужне відео
В Украине сейчас горячо, потому что Российская Федерация пытается убить нас всех и посылает бомбы на нас,
– подчеркнул Усик.
Украинский боксер подчеркнул, что реванш против Джошуа может вдохновить его земляков.
"Это вдохновляет украинцев, и большинство людей меня поддерживают", – отметил Александр.
Также представление украинского народа может дать Усику дополнительную силу в бою с Джошуа.
Оно мне давало и дает. Посмотрим, как все сложится в реванше,
– добавил непобедимый боксер.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Долгожданный реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
- Первая официальная встреча боксеров прошла в Джедди, где и состоится сам поединок. Обе стороны подписали соглашение о бое, а боксеры успели провести дуэль взглядов.
- В Саудовской Аравии украинский боксер станцевал в толпе поклонников.
- Энтони уверен в своей победе, он считает, что Усик будет для него легкой мишенью на этот раз. Однако украинец заверил, что в реванше тоже будет другим.
- Во время встречи в Лондоне Усик напомнил миру о войне на Украине, он прокомментировал преступления российских оккупантов.
- Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
Прогноз Favbet
- Букмекеры прогнозируют, что Александр Усик сможет во второй раз победить Энтони Джошуа. Триумф украинца оценивают в 1,57. В победу британца верят несколько меньше – 2,76. Ничья – 21.
- Если победителя снова выберут по судейским запискам, то у Александра будет больше шансов – 2,30.
- На досрочную победу украинца можно сделать ставку с коэффициентом 3,50, а на Джошуа – 3,80.
- Если Усику удастся досрочно победить британца, то он сделает это в период 7 – 9 раундов – 8,50.