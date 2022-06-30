Россия пытается убить нас всех, – Усик о подлых преступлениях оккупантов

Непобедимый Александр Усик 29 июня встретился с Энтони Джошуа в Лондоне. Боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Усик: В Украине сейчас горячо

В Лондоне журналистов интересовала не только подготовка Александру к бою против Джошуа, многие вопросы касались полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Усик еще раз пытается достучаться до мира, подчеркнув преступления российских оккупантов.

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В Украине сейчас горячо, потому что Российская Федерация пытается убить нас всех и посылает бомбы на нас,

– подчеркнул Усик.

Украинский боксер подчеркнул, что реванш против Джошуа может вдохновить его земляков.

"Это вдохновляет украинцев, и большинство людей меня поддерживают", – отметил Александр.

Также представление украинского народа может дать Усику дополнительную силу в бою с Джошуа.

Оно мне давало и дает. Посмотрим, как все сложится в реванше,

– добавил непобедимый боксер.

Усик – Джошуа: главное о реванше

Долгожданный реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Первая официальная встреча боксеров прошла в Джедди, где и состоится сам поединок. Обе стороны подписали соглашение о бое, а боксеры успели провести дуэль взглядов.

В Саудовской Аравии украинский боксер станцевал в толпе поклонников.

Энтони уверен в своей победе, он считает, что Усик будет для него легкой мишенью на этот раз. Однако украинец заверил, что в реванше тоже будет другим.

Во время встречи в Лондоне Усик напомнил миру о войне на Украине, он прокомментировал преступления российских оккупантов.

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.

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