Дерек Чисора проводит последние тренировки перед поединком против Александра Усика, который состоится уже 31 октября. Британец не поскупился на комплименты и назвал украинца лучшим соперником в его профессиональной карьере.

Все меньше времени остается до еще одного из самых ожидаемых поединков для любителей бокса. Уже через четыре дня болельщики смогут увидеть на одном ринге Чисору и Усика. Британец перед поединком рассказал, что этот бой проведет против одного из лучших соперников против которых когда-либо выходил на ринг, сообщает ESPN.

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"Думаю, что Усик – лучший, номер один среди всех боксеров с которыми я боксировал. Он активно двигается и хорошо подбирает удары. Я пытался найти похожих на Александра боксеров для спаррингов, но это было крайне сложно", – заявил Дерек.

Британец отметил, что будет сложно уменьшить скорость перемещения украинца на ринге и подойти вплотную к нему. Но Чисора сказал, что будет вынужден составить план, чтобы победить соперника из Украины.

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