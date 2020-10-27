Усик – номер один среди соперников: Чисора забросал украинца комплиментами перед боем
Дерек Чисора проводит последние тренировки перед поединком против Александра Усика, который состоится уже 31 октября. Британец не поскупился на комплименты и назвал украинца лучшим соперником в его профессиональной карьере.
Все меньше времени остается до еще одного из самых ожидаемых поединков для любителей бокса. Уже через четыре дня болельщики смогут увидеть на одном ринге Чисору и Усика. Британец перед поединком рассказал, что этот бой проведет против одного из лучших соперников против которых когда-либо выходил на ринг, сообщает ESPN.
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"Думаю, что Усик – лучший, номер один среди всех боксеров с которыми я боксировал. Он активно двигается и хорошо подбирает удары. Я пытался найти похожих на Александра боксеров для спаррингов, но это было крайне сложно", – заявил Дерек.
Британец отметил, что будет сложно уменьшить скорость перемещения украинца на ринге и подойти вплотную к нему. Но Чисора сказал, что будет вынужден составить план, чтобы победить соперника из Украины.
Главное о бое Усик – Чисора
- Сначала бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии коронавируса поединок перенесли. Теперь боксеры уже окончательно выйдут на ринг 31 октября в столице Англии.
- Боксеры будут вынуждены соревноваться при пустых трибунах. Сам это могло стать причиной срыва поединка.
- Команда Усика уже сдала тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.
- Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.
- Последний раз Чисора проводил поединок также в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.
- Боксеры получат за поединок совершенно разные гонорары. Усик за этот поединок получит значительно меньше Чисору – только 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А вот заработок британца составит 4 миллиона фунта стерлингов.