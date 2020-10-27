Усик – номер один серед суперників: Чісора закидав українця компліментами перед боєм
Дерек Чісора проводить останні тренування перед поєдинком проти Олександра Усика, який відбудеться вже 31 жовтня. Британець не поскупився на компліменти та назвав українця найкращим суперником у його професійній кар'єрі.
Все менше часу залишається до ще одного з найбільш очікуваних поєдинків для любителів боксу. Вже через чотири дні вболівальники зможуть побачити на одному ринзі Чісору та Усика. Британець перед поєдинком розповів, що цей бій проведе проти одного з найкращих суперників проти яких коли-небудь виходив на ринг, повідомляє ESPN.
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"Гадаю, що Усик – найкращий, номер один серед усіх боксерів з якими я боксував. Він активно рухається та добре підбирає удари. Я намагався знайти схожих на Олександра боксерів для спарингів, але це було вкрай складно", – заявив Дерек.
Британець зазначив, що буде складно зменшити швидкість переміщення українця на ринзі та підійти впритул до нього. Але Чісора сказав, що буде змушений скласти план, щоб перемогти суперника з України.
Головне про бій Усик – Чісора
- Спершу бій Усик – Чісора повинен був відбутись 23 травня у Лондоні. Та через пандемію коронавірусу поєдинок перенесли. Тепер боксери вже остаточно вийдуть на ринг 31 жовтня у столиці Англії.
- Боксери будуть змушені змагатись за пустих трибун. Сам це могло стати причиною зриву поєдинку.
- Команда Усика вже здала тести на коронавірус, які показали негативні результати.
- Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі. Дебютний поєдинок Олександр провів у торік у жовтні. У якому боксер з України переміг Чазза Візерспуна.
- Востаннє Чісора проводив поєдинок також у жовтні. Тоді британець нокаутував свого земляка Девіда Прайса.
- Боксери отримають за поєдинок зовсім різні гонорари. Усик за цей поєдинок отримає значно менше за Чісору – лише 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. А от заробіток британця складе 4 мільйони фунта стерлінгів.