Дерек Чісора проводить останні тренування перед поєдинком проти Олександра Усика, який відбудеться вже 31 жовтня. Британець не поскупився на компліменти та назвав українця найкращим суперником у його професійній кар'єрі.

Все менше часу залишається до ще одного з найбільш очікуваних поєдинків для любителів боксу. Вже через чотири дні вболівальники зможуть побачити на одному ринзі Чісору та Усика. Британець перед поєдинком розповів, що цей бій проведе проти одного з найкращих суперників проти яких коли-небудь виходив на ринг, повідомляє ESPN.

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"Гадаю, що Усик – найкращий, номер один серед усіх боксерів з якими я боксував. Він активно рухається та добре підбирає удари. Я намагався знайти схожих на Олександра боксерів для спарингів, але це було вкрай складно", – заявив Дерек.

Британець зазначив, що буде складно зменшити швидкість переміщення українця на ринзі та підійти впритул до нього. Але Чісора сказав, що буде змушений скласти план, щоб перемогти суперника з України.

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