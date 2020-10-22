Британский боксер Дерек Чисора рассказал о бое с Александром Усиком. Британец думает, что ему удастся напугать украинца на ринге.

По мнению британца, бой с украинским боксером будет сложным. Но ему удастся показать лучший уровень бокса, чем у соперника из Украины. Об этом Чисора рассказал в комментарии для Matchroom Boxing.

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Угроза Чисоры

31 октября Усик получит испуг на всю свою жизнь,

– заявил Дерек.

Британец отметил, что Усик – хороший боксер, который имеет большую поддержку со стороны английских болельщиков и любителей бокса в целом. По словам Чисоры, поединки с участием украинского боксера смотрят даже те, кто не слишком разбирается в боксе.

Чисора назвал его бой с Усиком лучшим поединком, какой только можно представить. В котором не будет ненависти, а лишь любовь к спорту. Дерек знает, что Усик хочет быть среди лидеров мирового бокса, но украинец прекрасно понимает, как дерется британец.

По мнению Чисоры, самым сложным будет отсутствие болельщиков во время поединка, которые добавляют энергии боксерам на ринге.

"Мы привыкли боксировать перед тысячами людей, а здесь будут только команды, судьи и промоутеры. Не буду врать, это будет непросто", – подытожил британец.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Поединок пройдет в Лондоне без зрителей на трибунах.