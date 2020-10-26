Поединок Александра Усика против Дерека Чисоры мог не состояться. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что могло помешать поединку.

Бой спасло желание Усика и Чисоры

Промоутер Эдди Хирн считает, что желание Усика и Чисоры организовать бой помогло в итоге договориться о поединке. Об этом сообщает Sky Sports.

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По словам Хирна, после того, как стало известно, что бой пройдет без зрителей – он думал, что поединок не состоится вообще.

Сначала они должны были сражаться в мае, но из-за коронавируса все перенесли. А когда в октябре стало ясно, что бой будет без зрителей, то был уверен, что придется все отменить. Думал, что это конец,

– заявил промоутер.

Хирн убеждает, что Усик и Чисора спасли бой своим желанием организовать его.

"Если оба боксера действительно этого хотят, то мало что может им помешать. Усик считает, что настало идеальное время готовиться к походу за титулами в новом весе. А Чисора считает, что способен выиграть и не хочет ждать до следующего года. Так и получилось, что они вдвоем сделали нам этот мега бой", – сказал Хирн.

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