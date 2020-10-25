Украинская команда уже отправилась в Лондон, где Александр Усик встретится с британцем Дереком Чисорой. Украинская сторона уже получила результаты после обязательного тестирования на коронавирус перед поединком. Все тесты оказались отрицательными.

Приятное известие о негативных тестах сообщил Александр Усик в своем Instagram-акаунте. Украинцы без помех смогут продолжить подготовку к поединку, который состоится уже 31 октября.

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"Команда Усика успешно прошла тестирование на коронавирус", – написал Александр.

24 октября команда Усика вылетела в Лондон.

Усик – Чисора: главное

Уже в эту субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой состоится в Лондоне и будет без зрителей. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.

Последний раз британский боксер Дерек Чисора проводил поединок также в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.

Усик за этот поединок получит значительно меньше Чисоры – только 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А вот заработок британца составит 4 миллиона фунта стерлингов.