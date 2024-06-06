"Как бейсбольная бита": Усик назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар
Источник:3 Knockdown Rule
Александр Усик в течение карьеры провел немало боев против различных боксеров. Украинец выделил одного панчера, который поразил его своей силой.
Большую часть своих выступлений украинский боксер провел в крузервейте. После завоевания статуса абсолюта он перешел в супертяжелую весовую категорию, где соревнуются гораздо более мощные бойцы.
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Неожиданный выбор
Однако это не помешало Александру Усику триумфовать и в "королевском" дивизионе. Он одержал 6 побед в хевивейте и стал абсолютным чемпионом после победы над Тайсоном Фьюри.
Украинец признался, был ли поединок с Тайсоном Фьюри самым тяжелым в его карьере и рассказал, кто нанес ему самый сильный удар.
Самый тяжелый бой – да, с Фьюри. Самый сильный удар – нет. Потому что Дерек Чисора очень крутой парень. Один удар пришелся по перчаткам, и я сказал: "Боже мой, как бейсбольная бита",
– сказал Александр.
Также Александр Усик вспомнил самый сильный удар от Тайсона Фьюри. Это был апперкот в шестом раунде и украинский боксер отдал должное силе "Цыганского короля".
Когда я получил апперкот, это было очень больно. Я чувствовал боль секунд десять и говорил: "Боже, спасибо, помоги мне". Я говорил себе: "Двигайся. Двигайся, потому что, если ты остановишься, он тебя убьет",
– признался Усик.
Напомним, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 21 декабря состоится реванш. После этого украинский боксер не исключает возможности смены весовой категории и планирует снова стать абсолютом в крузервейте.