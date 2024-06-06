В конце года боксеров ожидает реванш. Он снова состоится в Эр-Рияде и произойдет это 21 декабря.

Читайте также Бой был очень близким: президент WBC предлагает изменить правила на реванш Усика и Фьюри

Усик хочет сменить весовую категорию

Ожидалось, что после этого поединка (в случае победы) украинский чемпион может провести бой с Энтони Джошуа или же будет защищать пояса против Чжан Чжилея или Даниэля Дюбуа. Однако Александр Усик имеет другие планы.

Он заявил, что может оставить супертяжелую весовую категорию. Украинец рассматривает вариант вернуться в крузервейт и хочет попробовать во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.

Я думаю, что, возможно, после реванша я могу спуститься в весе в крузервейт. Возможно, это мой план. Когда я начал тренировочный лагерь... Я постоянно ел. Для меня это тяжело. Мне это не нравится – коктейли, вода, протеин, бананы... Но бананы – это хорошо, я люблю бананы,

– сказал Усик.

Реальность такого сценария подтвердил и его менеджер Эгис Климас. Он добавил, что говорил о смене весовой категории с Александром Усиком накануне и они действительно планируют это сделать.

Интересно. В конце весны Лоуренс Околи бросил вызов Александру Усику. Он является чемпионом мира по версии WBC в бриджервейте (до 101,6 килограмма), поэтому в украинца также есть вариант попробовать себя еще и в этой весовой категории.

Напомним, что Александр Усик ранее соревновался именно в крузервейте. В этой весовой категории он провел 16 победных боев, стал абсолютным чемпионом мира и защитил это звание в бою против Тони Белью. После этого перешел в "королевский" дивизион и повторил свой триумф и в нем.