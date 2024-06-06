Більшу частину своїх виступів український боксер провів у крузервейті. Після здобуття звання абсолюта він перейшов у надважку вагову категорію, де змагаються набагато потужніші бійці.

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Несподіваний вибір

Проте це не завадило Олександру Усику тріумфувати й у "королівському" дивізіоні. Він здобув 6 перемог у хевівейті та став абсолютним чемпіоном після звитяги над Тайсоном Ф'юрі.

Українець зізнався, чи був поєдинок з Тайсоном Ф'юрі найважчим у його кар'єрі та розповів, хто завдав йому найсильнішого удару.

Найважчий бій – так, з Ф'юрі. Найсильніший удар – ні. Тому що Дерек Чісора дуже крутий хлопець. Один удар припав по рукавичках, і я сказав: "Боже мій, як бейсбольна бита",

– сказав Олександр.

Довідка. Бій проти Чісори став другим для Усика в хевівейті. Вони зустрічались у жовтні 2020 року й тоді українець переміг одностайним рішенням суддів.

Також Олександр Усик пригадав найсильніший удар від Тайсона Ф'юрі. Це був аперкот у шостому раунді й український боксер віддав належне силі "Циганського короля".

Коли я отримав аперкот, це було дуже боляче. Я відчував біль секунд десять і казав: "Боже, дякую, допоможи мені". Я говорив собі: "Рухайся. Рухайся, бо, якщо ти зупинишся, він тебе вб'є",

– зізнався Усик.

Нагадаємо, що між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі 21 грудня відбудеться реванш. Після цього український боксер не виключає можливості зміни вагової категорії та планує знову стати абсолютом у крузервейті.