Большую часть своих выступлений украинский боксер провел в крузервейте. После завоевания статуса абсолюта он перешел в супертяжелую весовую категорию, где соревнуются гораздо более мощные бойцы.

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Неожиданный выбор

Однако это не помешало Александру Усику триумфовать и в "королевском" дивизионе. Он одержал 6 побед в хевивейте и стал абсолютным чемпионом после победы над Тайсоном Фьюри.

Украинец признался, был ли поединок с Тайсоном Фьюри самым тяжелым в его карьере и рассказал, кто нанес ему самый сильный удар.

Самый тяжелый бой – да, с Фьюри. Самый сильный удар – нет. Потому что Дерек Чисора очень крутой парень. Один удар пришелся по перчаткам, и я сказал: "Боже мой, как бейсбольная бита",

– сказал Александр.

Справка. Бой против Чисоры стал вторым для Усика в хевивейте. Они встречались в октябре 2020 года и тогда украинец победил единогласным решением судей.

Также Александр Усик вспомнил самый сильный удар от Тайсона Фьюри. Это был апперкот в шестом раунде и украинский боксер отдал должное силе "Цыганского короля".

Когда я получил апперкот, это было очень больно. Я чувствовал боль секунд десять и говорил: "Боже, спасибо, помоги мне". Я говорил себе: "Двигайся. Двигайся, потому что, если ты остановишься, он тебя убьет",

– признался Усик.

Напомним, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 21 декабря состоится реванш. После этого украинский боксер не исключает возможности смены весовой категории и планирует снова стать абсолютом в крузервейте.