Накануне он одолел до этого непобедимого Тайсона Фьюри и возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. Всего на профессиональном уровне украинец провел 22 боя, в которых одержал все победы.

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Благодаря чему побеждает Усик

Такое спортивное наследие Александра Усика оценил известный аналитик и тренер Тедди Атлас. Он высказал мнение, что украинский чемпион не имеет одного яркого боксерского качества, которое выделяется на фоне других, но при этом абсолют хевивейта является очень сбалансированным спортсменом.

"Украинец делает хорошо много вещей, нет ничего, в чем этот парень плох. Но и нет ничего, в чем он велик. Он не большой панчер, не скоростной боец, но у него эти все качества на высоком уровне. Есть одно, что он делает лучше всех – он находит путь к победе.

Он сделал это на Олимпиаде, потом сделал это в крузервейте, потом поднялся в хевивейт. Усик поехал на территорию Джошуа и побил его, а потом показал, что это была не случайность. Он всегда знает, как найти путь к триумфу", – сказал Атлас.

Интересно. Накануне Александра Усика величайшим в боксе назвал его бывший соперник Дерек Чисора. Он отметил успех украинского чемпиона в боях против британцев, которых он одолел на пути к признанию.

Напомним, что в последнем бою в ночь на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри разделенным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Это позволило ему стать первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.

Отметим, что между боксерами 21 декабря состоится реванш. Ожидалось, что на кону будет стоять 3 пояса, а не звание абсолюта, однако IBF пока не отобрала в украинца этот титул.