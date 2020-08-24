Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести бой против россиянина Александра Поветкина, который в минувшую субботу, 22 августа, нокаутировал британца Диллиана Уайта.

О возможном поединке сообщает ringpolska. По информации источника, WBC может позволить устроить этот бой за звание претендента на пояс WBC, несмотря на то, что Уайт имеет право на реванш.

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Загадочное противостояние

Украинец сейчас занимает вторую строчку рейтинга WBC, уступая лишь Деонтею Уайлдеру, который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри.

Отметим, что 22 августа, россиянин неожиданно праздновал успех. В четвертом раунде Уайт дважды отправил Поветкина в нокдаун, но уже в следующей трехминутке россиянин отправил соперника в глубокий нокаут и победил.

Матч реванш между Поветкиным и Уайтом может состояться уже до конца этого года.

До этого боя свою последнюю схватку Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок завершился ничейным результатом.

Усик же готовится к поединку против британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 31 октября. Теперь появилась информация, что бой может быть перенесен на другую дату. Об этом сообщил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Главная причина – отсутствие зрителей на трибунах.

Бои Поветкина против украинских боксеров

В 2001 году дебютировал на чемпионате мира, где дошел до четвертьфинала, в котором проиграл украинскому боксеру Алексею Мазикину.

В октябре 2003 года провел бой против чемпиона WBA Super, WBO и IBF Владимира Кличко. Поединок проходил в Москве на стадионе "Олимпийский". Схватка происходила при полном преимуществе украинского боксера. Россиянин четыре раза падал на ринг, впервые в своей карьере он побывал в нокдауне, хотя бой продолжался все 12 раундов.

По единогласному решению судей победу отдали Кличко – 119:104.