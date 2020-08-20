Американский боксер Майкл Хантер хочет взять реванш у Александра Усика. Если у обоих боксеров будут проблемы с подбором соперников, тогда американец охотно предложит провести бой.

Боксеры могут провести бой в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает Bokser.org.

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Бой-реванш

По словам боксера, если в следующем году возникнут проблемы с подбором соперников, тогда они смогут выйти на реванш в супертяжелом весе и снова станцевать на ринге.

Боксер ранее высказывался, что имеет большое желание провести бой-реванш с Александром. Американец назвал Усика одним из лучших боксеров современности в мире.

Добавим, что 8 апреля 2017 года Усик и Хантер встречались в США в рамках первого тяжелого веса. Бой длился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу праздновал Усик – 117:110. До этого ни один из боксеров не терпел поражения. У Усика было 11 побед (10 из них – нокаутом). Майкл Хантер провел на один профи-поединок больше, в восьми из них одержав победу досрочно.

После этого поединка оба боксера также больше не знали вкуса поражений, хотя американец свел бой с Александром Поветкиным до ничьей.

Кто такой Майкл Хантер

Американский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, участник Олимпийских игр 2012 года. Последний бой провел в ноябре 2018 года. В профессиональной карьере провел 17 боев, из которых 11 раз побеждал нокаутом. Американец потерпел лишь одно поражение.

Усик-Хантер лучшие моменты боя 2017 года

Карьера Александра Усика