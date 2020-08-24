Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) може провести бій проти росіянина Олександра Повєткіна, який у минулу суботу, 22 серпня, нокаутував британця Ділліана Уайта.

Про можливий поєдинок повідомляє ringpolska. За інформацією джерела, WBC може дозволити влаштувати цей бій за звання претендента на пояс WBC, попри те, що Уайт має право на реванш.

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Загадкове протистояння

Українець зараз посідає другий рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтею Уайлдеру, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф'юрі.

Наголосимо, що 22 серпня, росіянин несподівано святкував успіх. У четвертому раунді Уайт двічі відправив Повєткіна в нокдаун, але вже в наступній трихвилинці росіянин відправив суперника в глибокий нокаут та переміг.

Матч реванш між Повєткіним та Уайтом може відбутись вже до кінця цього року.

До цього бою свою останню сутичку Повєткін провів в грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії. Поєдинок завершився нічийним результатом.

Усик же готується до поєдинку проти британця Дерека Чісори, який мав відбутись 31 жовтня. Тепер з'явилась інформація, що бій може бути перенесений на іншу дату. Про це повідомив к ерівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн. Головна причина – відсутність глядачів на трибунах.

Бої Повєткіна проти українських боксерів

2001 року дебютував на чемпіонаті світу, де дійшов до чвертьфіналу, в якому програв українському боксеру Олексію Мазікіну.

У жовтні 2003 року провів бій проти чемпіона WBA Super, WBO і IBF Володимира Кличка. Поєдинок відбувався у Москві на стадіоні "Олімпійський". Сутичка відбувалась за повної переваги українського боксера. Росіянин чотири рази падав на ринг, вперше у своїй кар'єрі він побував у нокдауні, хоча бій продовжувався всі 12 раундів.

За одноголосним рішенням суддів перемогу віддали Кличку – 119:104.