На 31 октября предварительно запланирован бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Но и в этот день бой может не состояться.

О вероятном переносе даты боя Усик – Чисора на другой день заявил руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, сообщает Sport Arena. Главной причиной для такого решения может стать отсутствие зрителей на трибунах.

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"Мы наметили бой Усик – Чисора на 31 октября, но дата зависит от того, сможем ли мы пустить зрителей на арену. Или, возможно, нам удастся провести поединок за границей", – рассказал Эдди Хирн.

Бой Усик-Чисора должен был стать одним из трех крупных боксерских поединков, которые планировал провести Эдди Хирн. И этот бой должен был состояться 23 мая в Лондоне. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Что касается двух других боев, которые запланировал Хирн, то это Уайт – Поветкин и Джошуа – Пулев. Первый из них уже состоялся 22 августа. Российский боксер неожиданно нокаутировал Уайта, который до этого был претендентом на пояс чемпиона WBC в тяжелом весе.

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Для Усика бой с Чисорой должен стать вторым в хевивейте. В 2019 году он дебютировал в новой весовой категории поединком против Чезза Уизерспуна.