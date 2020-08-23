Британец Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) и россиянин Александр Поветкин (36-2-1, 24 КО) до конца 2020 года должны провести второй поединок.

Как утверждает TalkSport, в соглашении по бою боксеров есть пункт о матче-реванше.

Смотрите также: Поветкин поднялся с двух нокдаунов и сенсационно нокаутировал Уайта: видео

После боя Диллиан сразу же подошел к промоутеру Эдди Хирну, даже прервав его интервью, и заговорил о реванше с русским. Уайт сказал, что он в порядке и хочет провести с "Витязем" второй поединок уже в 2020 году:

В супертяжелом весе такое случается, я пропустил удар, хотя доминировал на протяжении всего боя. Можем ли мы провести реванш в декабре?

Уайт – Поветкин: главное

Поражение от Поветкина стало для Уайта только вторым в профессиональной карьере. До этого он уступал в 2015 году Энтони Джошуа.

Несмотря на поражение нокаутом в пятом раунде, Диллиан Уайт неплохо выглядел по ходу боя, а в четвертом раунде отправлял россиянина в нокдаун.

Русский завоевал титул временного чемпиона WBC, стал обладателем пояса WBC Diamond, а также претендентом на бой с Тайсоном Фьюри, обладающим основным титулом Всемирного боксерского совета.