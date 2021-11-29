Пулев: Усик – очень комбинационный боец

Такого же мнения придерживается бывший соперник британца Кубрат Пулев. Болгарский боксер в очередной раз заявил о нокауте для Энтони Джошуа в реванше.

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Боксеру из Великобритании не удастся победить Александра Усика. Пулев добавил, что украинец – выходец из российской школы бокса.

Я думаю, что Усик может доминировать, потому что он очень хороший боец. У него много опыта, он выходец из русской школы бокса. Усик – очень комбинационный боец. Я думаю, что в реванше он нокаутирует Энтони Джошуа,

– сказал болгарин.

Он не возразил, что Усик может отдать предпочтение сопернику на ринге, но нокаута британцу не избежать.

Реванш Усик – Джошуа может состояться весной 2022 года.

Непонятно, почему Пулев дописал Усика в российскую школу, ведь Александр в течение 2012 – 2013 годов выступал за команду "Украинские атаманы". В общей сложности одержал шесть побед (из них две досрочно) и не знал вкуса поражений. Усик был капитаном сборной Украины по боксу на Олимпийских играх. Следует отметить, что под руководством Анатолия Ломаченко, отца Василия Ломаченко, Усик получил олимпийское золото в Лондоне. Наставник помогал сыну и всей команде "Украинские атаманы" в подготовке выступлений. В общем, боксер всегда выделялся своей любовью к Украине – от гопака до символов страны на одежде боксера.

Противостояние Усик – Джошуа