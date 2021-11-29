Пулев: Усик – очень комбинационный боец
Такого же мнения придерживается бывший соперник британца Кубрат Пулев. Болгарский боксер в очередной раз заявил о нокауте для Энтони Джошуа в реванше.
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Боксеру из Великобритании не удастся победить Александра Усика. Пулев добавил, что украинец – выходец из российской школы бокса.
Я думаю, что Усик может доминировать, потому что он очень хороший боец. У него много опыта, он выходец из русской школы бокса. Усик – очень комбинационный боец. Я думаю, что в реванше он нокаутирует Энтони Джошуа,
– сказал болгарин.
Он не возразил, что Усик может отдать предпочтение сопернику на ринге, но нокаута британцу не избежать.
Реванш Усик – Джошуа может состояться весной 2022 года.
Противостояние Усик – Джошуа
- В первом поединке Усик праздновал победу над Джошуа. Боксеры провели 12-раундовый бой, победителя которого определяли рефери. По единогласному решению судей победу получил украинец.
- Энтони первый заговорил о реванше. Команда во главе с Усиком хочет привезти шоу в Украину, не прочь побоксировать на глазах родных болельщиков соперника и Джошуа.
- Гонорар за этот поединок будет поделен поровну. Об этом ранее говорил промоутер украинца.
- После первого противостояния мало людей верят в то, что Энтони удастся взять реванш у Усика.