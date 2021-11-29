Пулев: Усик – очень комбинационный боец

Такого же мнения придерживается бывший соперник британца Кубрат Пулев. Болгарский боксер в очередной раз заявил о нокауте для Энтони Джошуа в реванше.

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Боксеру из Великобритании не удастся победить Александра Усика. Пулев добавил, что украинец – выходец из российской школы бокса.

Я думаю, что Усик может доминировать, потому что он очень хороший боец. У него много опыта, он выходец из русской школы бокса. Усик – очень комбинационный боец. Я думаю, что в реванше он нокаутирует Энтони Джошуа,
– сказал болгарин.

Он не возразил, что Усик может отдать предпочтение сопернику на ринге, но нокаута британцу не избежать.

Реванш Усик – Джошуа может состояться весной 2022 года.

Противостояние Усик – Джошуа

  • В первом поединке Усик праздновал победу над Джошуа. Боксеры провели 12-раундовый бой, победителя которого определяли рефери. По единогласному решению судей победу получил украинец.
  • Энтони первый заговорил о реванше. Команда во главе с Усиком хочет привезти шоу в Украину, не прочь побоксировать на глазах родных болельщиков соперника и Джошуа.
  • Гонорар за этот поединок будет поделен поровну. Об этом ранее говорил промоутер украинца.
  • После первого противостояния мало людей верят в то, что Энтони удастся взять реванш у Усика.