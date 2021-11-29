Пулєв: Усик – дуже комбінаційний боєць
Такої ж думки дотримується колишній суперник британця Кубрат Пулєв. Болгарський боксер вкотре заявив про нокаут для Ентоні Джошуа у реванші.
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Боксеру з Великої Британії не вдасться перемогти Олександра Усика. Пулєв додав, що українець – виходець із російської школи боксу.
Я думаю, що Усик може домінувати, бо він дуже хороший боєць. У нього багато досвіду, він виходець із російської школи боксу. Усик – дуже комбінаційний боєць. Я думаю, що в реванші він нокаутує Ентоні Джошуа,
– сказав болгарин.
Він не заперечив, що Усик може віддати перевагу супернику на ринзі, але нокауту британцю не уникнути.
Реванш Усик – Джошуа може відбутись навесні 2022 року.
Незрозуміло, чому Пулєв дописав Усика до російської школи, адже Олександр протягом 2012 – 2013 років виступав за команду "Українські отамани". Загалом здобув шість перемог (з них дві достроково) та не знав смаку поразок. Усик був капітаном збірної України з боксу на Олімпійських іграх.
Слід відзначати, що під керівництвом Анатолія Ломаченка, батька Василя Ломаченка, Усик здобув олімпійське золото у Лондоні. Наставник допомагав синові і всій команді "Українські отамани" у підготовці до виступів. Загалом боксер завжди виділявся своєю любов'ю до України – від гопака до символів країни на одязі боксера.
Протистояння Усик – Джошуа
- У першому поєдинку Усик святкував перемогу над Джошуа. Боксери провели 12-раундовий бій, переможця якого визначали рефері. За одноголосним рішенням суддів звитягу здобув українець.
- Ентоні перший заговорив про реванш. Команда на чолі з Усиком хоче привезти шоу в Україну, не проти побоксувати на очах рідних уболівальників суперника й Джошуа.
- Гонорар за цей двобій буде поділений порівну. Про це раніше говорив промоутер українця.
- Після першого протистояння мало людей вірять у те, що Ентоні вдасться взяти реванш в Усика.