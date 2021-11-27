Красюк: Когда боксер стал чемпионом – он еще не стал звездой

Красюк выразил свое мнение в контексте того, что не все боксеры получают шанс сразиться за титул чемпиона мира. Следовательно, высокий гонорар также не для каждого боксера.

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Промоутер Усика обратил внимание на разницу между боксером, чемпионом мира, и бойцом, который генерирует прибыль, то есть звезда.

"Когда боксер стал чемпионом – он еще не стал звездой. Просто он получил право стать звездой. Воспользуется он им или нет? Многое от этого зависит. Но влиять на эти обстоятельства невозможно. Возможно развивать боксера на мировом уровне таким образом, чтобы он был интересен для проведения этого поединка, чтобы с ним хотели сразиться", – заявил Красюк.

В качестве примера гендиректор промоутерской компании K2 привел Усика, который является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF.

Как с Усиком. Хотя он еще не стал звездой мирового масштаба. Сейчас он только на пути к этому. Для этого ему снова нужно победить Энтони Джошуа. Выйти на Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира. Тогда уже не имеет значения, говорит ли он на английском или немецком…,

– сказал Красюк.

Промоутер сравнил Усика с легендарным боксером Мэнни Пакьяо и американцем Джервонтой Дэвисом. Если Пакьяо своим боксом доказал, что он звезда, то Дэвис генерирует прибыль без статуса чемпиона мира.

"Он звезда, потому что доказал это. Как в свое время Мэнни Пакьяо. Он своим боксом доказал свою состоятельность. А есть такой боксер как Джервонта Дэвис, который в принципе не был чемпионом, но он звезда. И это два разных статуса – чемпион и звезда. Потому что звезда генерирует PPV, а чемпион – далеко не всегда. Намного реже так, чем наоборот", – резюмировал промоутер.

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Достижения Александра Усика

Усик – один из самых успешных боксеров в истории Украины. Крымчанин – чемпион мира 2011 года и победитель чемпионата Европы 2008-го.

Александр – олимпийский чемпион 2012 года. На профессиональном ринге Усик стал первым в истории абсолютным украинским чемпионом мира. Свой статус он достиг в первом тяжелом весе.

В сентябре 2021 года украинец победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по тяжелому весу. До Усика титулами в тяжелом весе из украинцев владели только братья Кличко.

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