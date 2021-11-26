Пулев: Усик лучший как боксер

Болгарский боксер еще перед первым поединком уверял, что победу одержит Александр Усик. Кубрат Пулев не понимает, что такого особенного видят в Энтони Джошуа.

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По словам болгарина, британский боксер просто много времени уделяет подготовке к поединку: "Там нет ничего особенного ни с точки зрения личности, ни в техническом плане. Он не так талантлив, как говорят люди".

Пулев уверен, что в реванш Джошуа второй раз потерпит поражение, но теперь уже нокаутом.

Усик лучший как боксер. Думаю, что в реванше он точно нокаутирует Джошуа. Перед первым боем я предвидел, что Усик победит, так и получилось. Теперь я говорю вам, что он нокаутирует Джошуа, потому что в Энтони нет ничего особенного,

– заявил Пулев.

Напомним, что Пулев в своей карьере имеет поединок с Джошуа. В декабре 2020 года британец в девятом раунде отправил в нокаут болгарина. Энтони успешно защитил чемпионские титулы.

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