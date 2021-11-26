Пулев: Усик лучший как боксер Болгарский боксер еще перед первым поединком уверял, что победу одержит Александр Усик. Кубрат Пулев не понимает, что такого особенного видят в Энтони Джошуа. Интересно 100 тысяч гривен за первый ряд: промоутер оценил шансы на реванш Усик – Джошуа в Киеве По словам болгарина, британский боксер просто много времени уделяет подготовке к поединку: "Там нет ничего особенного ни с точки зрения личности, ни в техническом плане. Он не так талантлив, как говорят люди". Пулев уверен, что в реванш Джошуа второй раз потерпит поражение, но теперь уже нокаутом. Усик лучший как боксер. Думаю, что в реванше он точно нокаутирует Джошуа. Перед первым боем я предвидел, что Усик победит, так и получилось. Теперь я говорю вам, что он нокаутирует Джошуа, потому что в Энтони нет ничего особенного, – заявил Пулев. Напомним, что Пулев в своей карьере имеет поединок с Джошуа. В декабре 2020 года британец в девятом раунде отправил в нокаут болгарина. Энтони успешно защитил чемпионские титулы. Усик – Джошуа: что известно о противостоянии Александр Усик довольно легко перебоксировал соперника в первом бою. Украинец имел лучший вид на ринг, хорошо передвигался, что не скажешь о британце. Энтони показывал очень пассивный бокс. Судьи единогласного отдали победу украинцу по итогам всех 12 раундов. Джошуа теперь хочет взять реванш у Александра. Правда, почти никто не верит в то, что британскому боксеру удастся победить соперника из Украины. Их реванш запланирован на февраль – март 2022 года. Поединок может состоится в Украине или за рубежом. Пока окончательного ответа нет.