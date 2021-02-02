Сэм Джонс, который является менеджером Джо Джойса, назвал Александра Усика гениальным боксером и поставил в один ряд с Эвандером Холифилдом. Однако украинцу не хватит сил, чтобы противостоять сопернику из Великобритании.

Источник: Behind The Gloves

В интервью менеджер заявил, что уверен в победе своего клиента, что Джо Джойсу удастся взять реванш у Александра Усика за поражение в 2013 году. Правда, представитель британца сделал яркий комплимент в сторону украинского боксера.

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Комплимент от команды Джойса

Усик – один из лучших крузеров, он стоит рядом с Эвандером Холифилдом и Дэвидом Хэем. Он – гений, но думаю, что Джо будет для него слишком большим и сильным,

- заявил Джонс.

Командам обоих боксеров дали ровно 15 дней на переговоры и подписание контракта. Если стороны ударят по рукам, то бой будет организован уже в апреле 2021 года. Если они не договорятся о поединке, то будут проведены промоутерские торги.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри – наиболее заинтересованные люди в этом поединке. Британцы готовы заплатить Александру 5 миллионов евро за бой с Джо Джойсом. Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.