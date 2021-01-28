Усик – Джойс: украинец получит бешеную сумму
Александр Усик становится все ближе к бою против Джо Джойса. Украинский боксер может пополнить свой бюджет кругленькой суммой.
Источник: Ring Polska
Официальный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO Александр Усик может получить от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа круглую сумму. Боксеры готовы заплатить украинцу 5 миллионов евро за бой с Джо Джойсом.
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Деньги за бой с Джойсом
Именно такие деньги уговорили украинца провести бой с 35-летним британцем за временный титул. Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.
Интересно, что победитель поединка Усик – Джойс может выйти на ринг с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри или обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
Украинский боксер должен вернуться на ринг в апреле 2021 года.
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