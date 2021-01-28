Александр Усик становится все ближе к бою против Джо Джойса. Украинский боксер может пополнить свой бюджет кругленькой суммой.

Источник: Ring Polska

Официальный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO Александр Усик может получить от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа круглую сумму. Боксеры готовы заплатить украинцу 5 миллионов евро за бой с Джо Джойсом.

К теме Усик – Джойс: появилась дата боя

Деньги за бой с Джойсом

Именно такие деньги уговорили украинца провести бой с 35-летним британцем за временный титул. Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.

Интересно, что победитель поединка Усик – Джойс может выйти на ринг с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри или обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Украинский боксер должен вернуться на ринг в апреле 2021 года.

Джо Джойс – серебряный призер Олимпиады-2016. На любительском уровне британец уже терпел поражение от Усика. Боксер из Великобритании на профессиональном ринге провел 12 боев, в которых показал 100% показатель – 12 побед (11 из них были нокаутом).