Александр Усик является обязательным претендентом на бой против Джошуа за титул WBO в тяжелом весе. Но британец не спешит проводить с ним бой, желая сражаться против Тайсона Фьюри.

Но чтобы организовать бой Джошуа – Фьюри, промоутерам боксеров придется заплатить немалые отступные. Часть этой суммы должен получить и Усик за разрешение на проведение боя. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн в комментарии Marca.

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По его словам, Усик требует 2,71 миллиона долларов за отсрочку своего чемпионского боя.

Также придется заплатить за то, чтобы на кону этого боя были чемпионские титулы. В целом речь идет о 2,03 миллиона долларов, которые должны получить WBO, WBA, IBF и IBO.

Однако стоит добавить, что промоутеры планируют провести сразу два боя между Джошуа и Тайсоном Фьюри. И эти два поединка должны принести боксерам 100 миллионов долларов каждому. Первый бой может состояться уже летом. Второй – в конце года.

Поэтому встал вопрос о месте проведения боя. Вполне вероятно, что первый бой состоится в Саудовской Аравии. Что касается второго боя, то есть два вероятных места его проведения – стадион "Миллениум" в Кардиффе, или стадион "Уэмбли" в Лондоне.