Сем Джонс, який є менеджером Джо Джойса, назвав Олександра Усика геніальним боксером та поставив в один ряд з Евандером Холіфілдом. Однак українцю не вистачить сил, щоб протистояти супернику з Великої Британії.

Джерело: Behind The Gloves

У інтерв'ю менеджер заявив, що впевнений у перемозі свого клієнта, що Джо Джойсу вдасться взяти реванш у Олександра Усика за поразку у 2013 році. Щоправда, представник британця зробив яскравий комплімент у сторону українського боксера.

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Комплімент від команди Джойса

Усик – один із найкращих крузерів, він стоїть поруч з Евандером Холіфілдом та Девідом Хеєм. Він – геній, але гадаю, що Джо буде для нього занадто великим та сильним,

– заявив Джонс.

Командам обох боксерів дали рівно 15 днів на перемовини та підписання контракту. Якщо сторони вдарять по руках, то бій буде організований вже у квітні 2021 року. Якщо вони не домовляться про поєдинок, то будуть проведені промоутерські торги.

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі – найбільш зацікавлені люди у цьому поєдинку. Британці готові заплатити Олександру 5 мільйонів євро за бій з Джо Джойсом . Раніше промоутер Едді Хірн заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.