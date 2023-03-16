Смерть идет за Тайсоном: жена Усика веселым мэмом потроллила Фьюри – фото
Источник:инстаграм Екатерины Усик
Екатерина перепостила смешную картинку, на которую ее муж "уничтожает" британцев. Ранее Александр Усик побеждал Тони Беллью, Дерека Чисору и дважды Энтони Джошуа.
В конце апреля Александр Усик должен вернуться в ринг. Украинец готовится к бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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Команды боксеров долго не могут согласовать контракт, но, похоже, его подписание на финальной стадии. Сам Фьюри постоянно разрывает соцсети скандальными и оскорбительными словами в адрес Александра.
Усик тоже не молчит, хоть и ведет себя не так нагло. Потроллить Тайсона решила жена украинца Екатерина. На своей странице в инстаграм девушка опубликовала популярный мэм.
На нем смерть с косой в лице ее мужа убивает последовательно боксеров из Великобритании. "Жертвами" Усика уже стали Тони Беллью, Дерек Чисора и Энтони Джошуа. Теперь же эта "смерть" близится и к Тайсону Фьюри.
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Что известно о бое Усик – Фьюри:
- Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого Тайсон вызвал на бой на Дерека Чисору, победившего в десятом раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри должны встретиться 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
- Усик согласился на этот раздел, но поставил Тайсону условии перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
- Оба боксера еще не проигрывали в своей карьере: украинец победил во всех 20 поединках, Фьюри выиграл 32 боя при одной ничьей.