Смерть идет за Тайсоном: жена Усика веселым мэмом потроллила Фьюри – фото

16 марта 2023, 16:45
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Источник:

инстаграм Екатерины Усик

Екатерина перепостила смешную картинку, на которую ее муж "уничтожает" британцев. Ранее Александр Усик побеждал Тони Беллью, Дерека Чисору и дважды Энтони Джошуа.

В конце апреля Александр Усик должен вернуться в ринг. Украинец готовится к бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Команды боксеров долго не могут согласовать контракт, но, похоже, его подписание на финальной стадии. Сам Фьюри постоянно разрывает соцсети скандальными и оскорбительными словами в адрес Александра.

Усик тоже не молчит, хоть и ведет себя не так нагло. Потроллить Тайсона решила жена украинца Екатерина. На своей странице в инстаграм девушка опубликовала популярный мэм.

На нем смерть с косой в лице ее мужа убивает последовательно боксеров из Великобритании. "Жертвами" Усика уже стали Тони Беллью, Дерек Чисора и Энтони Джошуа. Теперь же эта "смерть" близится и к Тайсону Фьюри.

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Что известно о бое Усик – Фьюри:

  • Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
  • Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
  • После этого Тайсон вызвал на бой на Дерека Чисору, победившего в десятом раунде.
  • Ожидается, что Усик и Фьюри должны встретиться 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
  • Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
  • Усик согласился на этот раздел, но поставил Тайсону условии перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
  • Оба боксера еще не проигрывали в своей карьере: украинец победил во всех 20 поединках, Фьюри выиграл 32 боя при одной ничьей.

Автор: Анатолій Дерека