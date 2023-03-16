В конце апреля Александр Усик должен вернуться в ринг. Украинец готовится к бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Команды боксеров долго не могут согласовать контракт, но, похоже, его подписание на финальной стадии. Сам Фьюри постоянно разрывает соцсети скандальными и оскорбительными словами в адрес Александра.

Усик тоже не молчит, хоть и ведет себя не так нагло. Потроллить Тайсона решила жена украинца Екатерина. На своей странице в инстаграм девушка опубликовала популярный мэм.

На нем смерть с косой в лице ее мужа убивает последовательно боксеров из Великобритании. "Жертвами" Усика уже стали Тони Беллью, Дерек Чисора и Энтони Джошуа. Теперь же эта "смерть" близится и к Тайсону Фьюри.

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Что известно о бое Усик – Фьюри: