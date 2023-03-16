Наприкінці квітня Олександр Усик має повернутись у ринг. Українець готується до бою із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
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Команди боксерів довго не можуть узгодити контракт, але схоже, що його підписання на фінальній стадії. Сам Ф'юрі постійно розриває соцмережі скандальними та образливими словами на адресу Олександра.
Усик теж не мовчить, хоч і поводиться не так нахабно. Потролити Тайсона вирішила дружина українця Катерина. На своїй сторінці в інстаграм дівчина опублікувала популярний мем.
На ньому смерть з косою в обличчі її чоловіка вбиває послідовно боксерів з Великої Британії. "Жертвами" Усика вже стали Тоні Беллью, Дерек Чісора та Ентоні Джошуа. Тепер же ця "смерть" наближається і до Тайсона Ф'юрі.
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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі:
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього Тайсон викликав на бій на Дерека Чісору, якого переміг у десятому раунді.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі мають зустрітись 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умові перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Обидва боксери ще не програвали у своїй кар'єрі: українець переміг у всіх 20-ти поєдинках, Ф'юрі виграв 32 боя при одній нічиїй.