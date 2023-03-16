Наприкінці квітня Олександр Усик має повернутись у ринг. Українець готується до бою із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Команди боксерів довго не можуть узгодити контракт, але схоже, що його підписання на фінальній стадії. Сам Ф'юрі постійно розриває соцмережі скандальними та образливими словами на адресу Олександра.

Усик теж не мовчить, хоч і поводиться не так нахабно. Потролити Тайсона вирішила дружина українця Катерина. На своїй сторінці в інстаграм дівчина опублікувала популярний мем.

На ньому смерть з косою в обличчі її чоловіка вбиває послідовно боксерів з Великої Британії. "Жертвами" Усика вже стали Тоні Беллью, Дерек Чісора та Ентоні Джошуа. Тепер же ця "смерть" наближається і до Тайсона Ф'юрі.

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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі: